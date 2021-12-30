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Казахстанец Зайнутдинов вошел в ТОП-3 лучших игроков московского ЦСКА

30 Декабря 2021 20:30
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Казахстанец Зайнутдинов вошел в ТОП-3 лучших игроков московского ЦСКА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Болельщики московского ЦСКА определили лучшего футболиста команды за последние два месяца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Лучшим игроком «армейцев» в ноябре-декабре назван вратарь Игорь Акинфеев — он набрал 42% голосов. Второе место занял казахстанский полузащитник Бактиер Зайнутдинов, а третьим по итогам голосования стал нападающий Антон Заболотный.

В ноябре и декабре Зайнутдинов провел за ЦСКА пять матчей в российской Премьер-Лиге, в которых забил один мяч: в начале ноября казахстанец поразил ворота «Сочи», однако ЦСКА в том матче крупно проиграл — 1:4. Также Бактиер сыграл в основе против «Химок» (0:0), «Зенита» (0:2), «Крыльев Советов» (1:0) и «Арсенала» (2:0).


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