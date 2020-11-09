Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:28
-
Казахстанец завоевал «золото» на ЧМ по самбо среди молодежи
9 Ноября 2020 00:51
Поделиться:
НОВИ-САД. КАЗИНФОРМ - Палуан из Атырау Абылайхан Мейрамбекулы завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо среди молодежи в Сербии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Facebook акимата Атырауской области.
Новости по теме«Барыс» на выезде уверенно победил «Северсталь» Казахстанский теннисист Александр Недовесов прошел в следующий круг турнира в США Чемпионат Казахстана по скалолазанию: Шымкент победил в командном зачёте
«Молодой палуан из Атырау Абылайхан Мейрамбекулы завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо среди молодежи в Сербии», - говорится в сообщении акимата.
На чемпионате мира по самбо в городе Нови-Сад (Сербия) наш соотечественник Абылайхан Мейрамбекулы, боровшийся за победу в весовой категории 52 килограмма, в финале одолел своего молдавского соперника и стал чемпионом мира среди молодежи.
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
- Бой казахстанца стал главным событием вечера бокса в Англии
- «Барыс» на выезде уверенно победил «Северсталь»
- Сменилось место проведения чемпионата мира-2021 по спортивной гимнастике
- Казахстанский теннисист Александр Недовесов прошел в следующий круг турнира в США
- Чемпионат Казахстана по скалолазанию: Шымкент победил в командном зачёте
- Зимняя Универсиада в Люцерне перенесена на декабрь 2021
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Умбет Шолпан
954-047