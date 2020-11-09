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Казахстанец завоевал «золото» на ЧМ по самбо среди молодежи

9 Ноября 2020 00:51
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Казахстанец завоевал «золото» на ЧМ по самбо среди молодежи

НОВИ-САД. КАЗИНФОРМ - Палуан из Атырау Абылайхан Мейрамбекулы завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо среди молодежи в Сербии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Facebook акимата Атырауской области.

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«Молодой палуан из Атырау Абылайхан Мейрамбекулы завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо среди молодежи в Сербии», - говорится в сообщении акимата.

На чемпионате мира по самбо в городе Нови-Сад (Сербия) наш соотечественник Абылайхан Мейрамбекулы, боровшийся за победу в весовой категории 52 килограмма, в финале одолел своего молдавского соперника и стал чемпионом мира среди молодежи.



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#Атырауская область   #Спорт  
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Автор:

Багдат Хасенова

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