Казахстанец Закир Сафиуллин стал серебряным призером турнира в Аммане

АММАН. КАЗИНФОРМ- Казахстанский боксер Закир Сафиуллин проиграл в финальном поединке Ельнуру Абдураимову из Узбекистана в Аммане, передает МИА «Казинформ».

Он проиграл по решению судей в финале весовой категории до 63 килограммов.