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Казахстанец Закир Сафиуллин стал серебряным призером турнира в Аммане

11 Марта 2020 23:39
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Казахстанец Закир Сафиуллин стал серебряным призером турнира в Аммане

АММАН. КАЗИНФОРМ- Казахстанский боксер Закир Сафиуллин проиграл в финальном поединке Ельнуру Абдураимову из Узбекистана в Аммане, передает МИА «Казинформ».

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Он проиграл по решению судей в финале весовой категории до 63 килограммов.

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Ключевые слова: Спорт,
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Автор:

Ризабек Джумажанов

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