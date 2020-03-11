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Казахстанец Закир Сафиуллин стал серебряным призером турнира в Аммане
11 Марта 2020 23:39
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АММАН. КАЗИНФОРМ- Казахстанский боксер Закир Сафиуллин проиграл в финальном поединке Ельнуру Абдураимову из Узбекистана в Аммане, передает МИА «Казинформ».
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Он проиграл по решению судей в финале весовой категории до 63 килограммов.
Ключевые слова: Спорт,
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