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Казахстанец вышел в финал чемпионата мира по легкой атлетике до 20 лет
3 Августа 2022 00:48

Казахстанец вышел в финал чемпионата мира по легкой атлетике до 20 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 19-летний казахстанец Игорь Косолапов вышел в финал чемпионата мира по легкой атлетике до 20 лет, который проходит в колумбийском Кали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Об этом сообщил Telegram-канал «Спорт Шредингера».

«Казахстанец взял 2,08 метра в прыжках в высоту. Финал состоится 5 августа в 4:10 утра. За медали будут бороться 12 легкоатлетов: девять из них взяли высоту 2,08 метра, а остальные трое — 2,04.

Также в квалификациях еще выступят Анастасия Рыпакова (прыжки в длину) — 3 августа в 20:45 и Акбаян Нурмамет (бег 1 тыс. 500 метров) — 4 августа в 22:05. А Ясмина Токсанбаева (спортивная ходьба 10 тыс. метров) 5 августа в 21:30 будет сразу бороться за медаль», - сообщил ресурс.

«Игорь Косолапов прошел в финал в прыжках в высоту с результатом 2.08. Жарайсың, @kosolapov44 !», - сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Казахстана в Instagram.




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