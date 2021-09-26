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    21:25, 25 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанец выиграл «золото» на ЧМ по боксу среди военнослужащих

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    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Темиртас Жусупов выступил в финале чемпионата мира по боксу среди военнослужащих в Москве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В поединке за «золото» в весовой категории до 49 килограммов Жусупов сразился с бразильским боксером Леандерсоном Консейсао. Темиртас одержал победу единогласным решением судей и принес Казахстану первую золотую медаль на турнире. Ранее по ходу соревнований Жусупов победил Бум Сео Квака (Южная Корея), Абеднего Макклате (Кения) и Володю Мнацаканяна (Россия).


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