Казахстанец выиграл «золото» на ЧМ по боксу среди военнослужащих

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Темиртас Жусупов выступил в финале чемпионата мира по боксу среди военнослужащих в Москве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В поединке за «золото» в весовой категории до 49 килограммов Жусупов сразился с бразильским боксером Леандерсоном Консейсао. Темиртас одержал победу единогласным решением судей и принес Казахстану первую золотую медаль на турнире. Ранее по ходу соревнований Жусупов победил Бум Сео Квака (Южная Корея), Абеднего Макклате (Кения) и Володю Мнацаканяна (Россия).