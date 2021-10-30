Казахстанец выиграл призера Олимпиады по боксу и принес четвертую победу за день

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов одержал победу над серебряным призером Олимпиады-2016 Шахрамом Гиясовым из Узбекистана на чемпионате мира по боксу в Белграде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанец выступает в весовой категории до 71 кг. Он выиграл своего соперника единогласным решением судей. Шахрам Гиясов является серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, чемпионом мира-2017 и Азии-2017 среди любителей в весе до 69 кг. Лучший боксер Азии 2017 года. В настоящее время выступает на профи-ринге.









Таким образом Асланбек Шымбергенов принес четвертую победу сборной за день. Ранее победу одержали Саматали Тольтаев (60 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

До этого очередные поединки на чемпионате мира выиграли Абылайхан Жусупов (67 кг) и Серик Темиржанов (57 кг).