Казахстанец стал первым трехкратным чемпионом мира в любительском ММА

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - В Абу-Даби завершился чемпионат мира по ММА. В мировом первенстве принимал участие 421 спортсмен из 56 стран мира. Соревнования проходили в возрастных категориях 18-21 год (молодежь) и 21+ (взрослые). Казахстан представили 42 спортсмена в 29 весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской объединенной федерации ММА.

Историческим событием в мире ММА стал хет-трик актюбинца Багдата Жубаныша (до 52,2 кг). В финальном поединке он одержал победу над россиянином Фарходом Рахмоналиевым и стал первым трехкратным чемпионом мира в любительском ММА. Поединок продлился все три раунда с заметным доминированием казахстанца. Судьи были единогласны в своем решении и присудили победу Жубанышу.

В поединке в весовой категории до 56,7 кг представитель Алматинской области Дастан Жакыпбеков судейским решением уступил россиянину Бектуру Женишюек уулу.

Второе золото чемпионата мира по ММА среди взрослых в копилку Казахстана принес Бекзат Жасия (г. Шымкент). В весовой категории до 65,8 кг новоиспеченный чемпион одержал победу над соперником из Испании Хуаном Изкуердо решением судей.

Единственной девушкой из Казахстана в финале стала Айжан Абдыкадыр (Жамбылская область). Она выступает в весовой категории до 70,3 кг. Она два раунда в стойке навязывала свой ход боя, но в третьем раунде соперница из России Ольга Лагодная сделала попытку болевого приема «рычаг локтя». Выйти из сложного положения Айжан удалось, но судьи отдали предпочтение россиянке.

В последнем поединке среди в весовой категории свыше 120,2 кг павлодарец Расул Хатаев техническим нокаутом потерпел поражение от россиянина Шамсутдина Махмудова. Отметим, что накануне одержал победу в полуфинальном поединке одержал победу над двукратным чемпионом мира в это весовой категории.

По итогам финального дня чемпионата мира по ММА среди взрослых впервые в истории у сборной Казахстана две золотые медали. А также 3 «серебра» и 6 «бронз».

Напомним, ранее в финале чемпионата мира по ММА среди молодежи сборная Казахстана завоевала 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей, благодаря чему заняла второе общекомандное место.