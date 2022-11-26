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Казахстанец стал лучшим молодым ученым СНГ

26 Ноября 2022, 14:54
Казахстанец стал лучшим молодым ученым СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялась VІ международная конференция «Молодежь и наука: новые тренды независимости», в ходе которой наградили лучших педагогов, студентов и ученых СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старший преподаватель кафедры экономики факультета Высшей школы экономики и бизнеса Казахского национального университета имени аль-Фараби, PhD кандидат университета Нархоз Шынгыс Нургазы стал лучшим молодым ученым СНГ. Его наградили дипломом первой степени. Его статья о влиянии продовольственной безопасности на благосостояние человека признана одной из лучших и будет опубликована в шестом номере книжной коллекции молодых ученых стран СНГ «Лучший молодой ученый - 2022».

«Я очень рад, что мою работу признали лучшей. На сегодня в нашей стране преподавателям и ученым уделяется особое внимание, оценивается вклад социальных наук. В будущем я буду способствовать укреплению связи между промышленностью и наукой», - сказал Шынгыс Нургазы.

Он также получил благодарственные письма за оказанную поддержку активной молодежи в проектах «Лучший студент 2022» и «100 новых лиц - 2022». Его подопечная Валерия Лис также была признана лучшей в СНГ. Она является студенткой первого курса факультета Высшей школы экономики и бизнеса Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Заявки на публикацию принимались от успешных молодых ученых, магистрантов, аспирантов и докторантов до 35 лет. Лучшим участникам проекта вручили сборник «Лучший молодой ученый - 2022», специальную медаль «Лучший молодой ученый - 2022» и дипломы І, ІІ, ІІІ степени.

Шынгыс Нургазы недавно стал одним из лучших молодых педагогов страны 2022 года. Он активно занимается научно-исследовательской деятельностью, является кандидатом на соискание ученой степени доктора философии (PhD), стипендиатом программ Университета Цукуба (Япония) и Университета Гранады (Испания). Его статьи опубликованы в журналах с высоким импакт-фактором. Также он проходил исследовательскую стажировку в Германии, Италии и Литве.


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