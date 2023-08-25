Казахстанец стал чемпионом мира по грэпплингу UWW в Польше

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 25-летний казахстанец Самат Айтпанбет стал чемпионом мира по грэпплингу UWW в разделе «GI (кимоно)», передает корреспондент МИА «Казинформ».



Соревнование проходило в польской столице - в городе Варшава. Воспитанник спортивного клуба имени Сагадата Нурмагамбетова в общей сложности провел четыре схватки в весе до 62 кг - одну он выиграл досрочно, а остальные - по очкам. Его соперниками были представители Армении, Украины, Израиля и Италии.

«Сегодня исторический момент! Я стал первым казахом, который выиграл чемпионат мира по грэпплингу UWW в разделе «GI» среди взрослых. Я провел четыре поединка в весовой категории до 62 кг и вышел в финал с явным преимуществом. Поздравляю казахский народ с этой победой», - написал он на своей странице в Instagram.

Позже Самат Айтпанбет нашему корреспонденту поделился своими впечатлениями.

«Мы упорно тренировались к этому турниру - в день по два раза. Это мой первый чемпионат мира по грэпплингу UWW. Меня мотивировало то, что до этого никто из казахских спортсменов не выигрывал ЧМ в разделе «GI», поэтому я очень старался оправдать доверие своего тренера, близких и выложился на все сто. Очень рад победе. Теперь хочу стать первым казахом чемпионом мира по джиу-джитсу среди обладателей черных поясов. Будем продолжать работать», - сказал он.

Он также поблагодарил президента клуба Ерболата Турымбетова, главного тренера Нурсултана Орынбасарова и всех своих товарищей по команде за большую поддержку.

В 2021 году Самат Айтпанбет стал первым молодым казахстанцем, выигравшим золото чемпионата мира по джиу-джитсу среди обладателей коричневых поясов. Тогда мировое первенство проходило в Абу-Даби (ОАЭ). В том же году Самат несколько раз становился победителем чемпионатов мира. Так, в Стамбуле он завоевал «золото» по грэпплингу (AIGA), в Москве выиграл две золотые медали по бразильскому джиу-джитсу в разделах кимоно (GI) и без кимоно (NO GI).

Его тренер Нурсултан Орынбасаров также сообщил, что эта победа стала исторической для казахстанского грэпплинга.

«Меня переполняет чувство гордости, я испытываю огромную радость. Этот месяц оказался очень плодотворным для нашей команды - вчера наша Жибек Кулымбетова стала семикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу, теперь Самат выиграл чемпионат мира по грэпплингу UWW. Помимо них еще несколько наших воспитанников оказались призерами чемпионатов мира, которые проходили в Астане и Варшаве. Я очень счастлив, что мои воспитанники показывают такие высокие результаты. Эти достижения – огромная заслуга всего коллектива и результат многолетней плодотворной работы. Спортсмены клуба имени Сагадата Нурмагамбетова вносят огромный вклад в развитие казахстанского джиу-джитсу и грэпплинга, в целом спорта. Выражаю благодарность всем, кто нас всегда поддерживают. Мы дальше будем развиваться и воспитывать новых чемпионов мира», - сказал Нурсултан Орынбасаров.

Ранее 16-летняя казахстанка Жибек Кулымбетова завоевала золотую медаль на Ju-Jitsu Youth World Championship Astana 2023 и стала семикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу.