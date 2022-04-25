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    18:00, 24 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстанец стал чемпионом Азии по вольной борьбе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по вольной борьбе выиграла первую золотую медаль на чемпионате Азии-2022 в Улан-Баторе (Монголия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Золото» Казахстану принес Азамат Даулетбеков, победивший в финале в весовой категории до 86 килограммов индийца Дипака Пунию, который является вице-чемпионом мира 2019 года. Решающая схватка закончилась победой Даулетбекова со счетом 6:1.

    Это первая золотая медаль казахстанских борцов вольного стиля на чемпионате Азии в Улан-Баторе. Ранее «серебро» выиграли Рахат Калжан (57 кг) и Нуркожа Кайпанов (74 кг), а бронзовыми призерами турнира стали Акбар Курбанов (61 кг), Сырбаз Талгат (70 кг) и Мамед Ибрагимов (97 кг).


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