Казахстанец стал чемпионом Азии по вольной борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по вольной борьбе выиграла первую золотую медаль на чемпионате Азии-2022 в Улан-Баторе (Монголия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Золото» Казахстану принес Азамат Даулетбеков, победивший в финале в весовой категории до 86 килограммов индийца Дипака Пунию, который является вице-чемпионом мира 2019 года. Решающая схватка закончилась победой Даулетбекова со счетом 6:1.

Это первая золотая медаль казахстанских борцов вольного стиля на чемпионате Азии в Улан-Баторе. Ранее «серебро» выиграли Рахат Калжан (57 кг) и Нуркожа Кайпанов (74 кг), а бронзовыми призерами турнира стали Акбар Курбанов (61 кг), Сырбаз Талгат (70 кг) и Мамед Ибрагимов (97 кг).