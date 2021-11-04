Казахстанец стал бронзовым призером чемпионата мира по боксу

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Капитан национальной сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов стал бронзовым призером чемпионата мира в Белграде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

24-летний казахстанец, выступающий в весовой категории до 67 кг, в полуфинале проиграл японцу Севонрецу Окадзаву раздельным решением судьи.

Ранее два казахстанских боксера стали финалистами чемпионата. 20-летний Махмуд Сабырхан (до 54 кг) выиграл представителя Индии Акаша Кумара со счетом 5:0. В финале он сразится с японцем Томоя Цубой, а 33-летний Темиртас Жусупов одержал победу над нокаутером из Беларуси Евгением Кармильчиком. Теперь он за «золото» в весовой категории до 48 килограммов поборется с таиландцем Вуттичаем Юрачаем.

Отметим, что помимо трех боксеров, которые уже провели полуфинальные поединки в Белграде, на ринг выйдут еще два казахстанских боксера - Сакен Бибосынов (51 кг) и Серик Темиржанов (57 кг). Финальные бои запланированы на 5 и 6 ноября.