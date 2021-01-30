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    09:53, 30 Январь 2021 | GMT +6

    Казахстанец Садриддин Ахмедов выиграл бой за три титула

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (11-0, 10 КО) провел титульный бой в Куэрнаваке (Мексика), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Там он встретился с голландцем Стивеном Даньо (17-3-3, 6 КО). Бой в первом среднем весе был рассчитан на десять раундов, а на кону стояли три региональных чемпионских пояса — WBA Continental, NABF и WBC Francophone. Этот поединок прошел всю дистанцию и завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

    Таким образом, Садриддин Ахмедов завоевал сразу три пояса и одержал двенадцатую победу в профессиональной карьере. Стивен Даньо потерпел четвертое поражение.




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