Казахстанец Садриддин Ахмедов выиграл бой за три титула

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (11-0, 10 КО) провел титульный бой в Куэрнаваке (Мексика), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Там он встретился с голландцем Стивеном Даньо (17-3-3, 6 КО). Бой в первом среднем весе был рассчитан на десять раундов, а на кону стояли три региональных чемпионских пояса — WBA Continental, NABF и WBC Francophone. Этот поединок прошел всю дистанцию и завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

Таким образом, Садриддин Ахмедов завоевал сразу три пояса и одержал двенадцатую победу в профессиональной карьере. Стивен Даньо потерпел четвертое поражение.







