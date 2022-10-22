Казахстанец поборется за «золото» молодежного чемпионата мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Борец вольного стиля из Казахстана Даулет Ергеш поборется за «золото» молодежного чемпионата мира, который в эти дни проходит в испанской Понтеведра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 79 кг казахстанский борец сумел выйти в финал турнира, где встретится с представителем Грузии Владимери Гамкрелидзе. В полуфинале Ергеш в упорном матче одержал победу над американским спортсменом Картером Староччи со счетом 8-7.

Ранее казахстанский борец греко-римского стиля Олжас Султан выиграл бронзовую медаль мирового первенства в весовой категории до 60 кг.





Фото: sports.kz







