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    10:29, 22 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанец поборется за «золото» молодежного чемпионата мира

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Борец вольного стиля из Казахстана Даулет Ергеш поборется за «золото» молодежного чемпионата мира, который в эти дни проходит в испанской Понтеведра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В весовой категории до 79 кг казахстанский борец сумел выйти в финал турнира, где встретится с представителем Грузии Владимери Гамкрелидзе. В полуфинале Ергеш в упорном матче одержал победу над американским спортсменом Картером Староччи со счетом 8-7.

    Ранее казахстанский борец греко-римского стиля Олжас Султан выиграл бронзовую медаль мирового первенства в весовой категории до 60 кг.



    Фото: sports.kz



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