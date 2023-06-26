Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанец купил команду «Формулы-1»

Автор:  
Тимур Дюсекеев
26 Июня 2023, 20:26
Казахстанец купил команду «Формулы-1» Фото: sports.kz

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Компания Hitech Global Holdings Limited, владеющая и управляющая британской гоночной командой Hitech Grand Prix, договорилась о продаже 25% своей доли казахстанскому бизнесмену Владимиру Киму, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Автоспорт давно интересует меня лично, и я рад вступить в партнерство с организацией, которая добилась успеха в стольких категориях и имеет такие амбиции на будущее», - приводятся слова Владимира Кима в сообщении Hitech.

«Мы уже давно занимаемся спортом, однако это наша первая глобальная инвестиция в автоспорт. Его динамичная привлекательность, растущая известность, маркетинговые возможности для бизнеса и увеличивающаяся база болельщиков соответствуют моим личным и коммерческим амбициям», - добавил он.

Отметим, компания Hitech Grand Prix Limited основана в 2015 году. В ее состав входят шесть гоночных команд, которые выступают в чемпионатах «Формулы-2», «Формулы-3» и «Формулы-4». Она также является центральным оператором категории Ф4 в международных автоспортивных играх. В 2023 году Hitech подала заявку на участие в чемпионате мира «Формулы-1» с 2026 года.


Спорт   Великобритания  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК
Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК
Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО
Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО
Перевод ТЭЦ-2 Алматы на газ: акимат выкупит более 600 участков для строительства газопровода
Перевод ТЭЦ-2 Алматы на газ: акимат выкупит более 600 участков для строительства газопровода
В Астане пройдет восточная ярмарка «Елорда базары»
В Астане пройдет восточная ярмарка «Елорда базары»
Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области
Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области
Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей
Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей
Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска
Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска
Назначен глава управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области
Назначен глава управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области
Побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК
Побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК