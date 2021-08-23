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Казахстанец избил и нокаутировал хозяина МЧА-2021 по боксу

23 Августа 2021 19:56
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Казахстанец избил и нокаутировал хозяина МЧА-2021 по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурсултан Алтынбек с яркой досрочной победы стартовал на чемпионате Азии по боксу среди юношей и молодежи в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В первом бою на молодежном турнире (2003-2004 г.р.) в весовой категории до 54 килограммов Алтынбек встретился с местным боксером, Ахмедом Эисса Алали, и не оставил ему никаких шансов. В первом раунде казахстанец отправил Алали в нокдаун, а во втором рефери присудил Нурсултану победу техническим нокаутом.

Напомним, параллельно с молодежным первенством в Дубае также проходят и соревнования среди юниоров (2005-2006 г.р.). Там Казахстан также представлен во всех весовых категориях.



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