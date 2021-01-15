Казахстанец Евсеев прошел в полуфинал турнира серии ITF в Анталье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев в дуэте с украинцем Владиславом Орловым вышел в полуфинал парного разряда турнира серии ITF в Анталье с призовым фондом 15 тысяч долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

«Пара Евсеев/Орлов, сеянная в Анталье под первым номером, дошла до полуфинала. На старте казахстанско-украинский дуэт взял верх над хозяевами кортов турецкого курорта, Метом Оздемиром и Берком Илкелом в двух сетах, хоть и не без труда – 6:4, 6:4», - сообщили в Федерации.

Отмечено, что в четвертьфинале Евсееву и Орлову также противостояли турецкие оппоненты, Мерт Алкая и Баран Ченгиз. Казахстанско-украинская пара на этот раз затратила для победы гораздо меньше усилий, отдав в стартовом сете всего два гейма (6:2), а во втором доведя дело до победы в десяти розыгрышах (6:4).

За выход в решающий матч Евсеев/Орлов в пятницу поборется с интернациональным дуэтом Максим Хаму (Франция)/Туна Алтуна (Турция).