Казахстанец Евсеев прошел в полуфинал турнира серии ITF в Анталье
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев в дуэте с украинцем Владиславом Орловым вышел в полуфинал парного разряда турнира серии ITF в Анталье с призовым фондом 15 тысяч долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
«Пара Евсеев/Орлов, сеянная в Анталье под первым номером, дошла до полуфинала. На старте казахстанско-украинский дуэт взял верх над хозяевами кортов турецкого курорта, Метом Оздемиром и Берком Илкелом в двух сетах, хоть и не без труда – 6:4, 6:4», - сообщили в Федерации.
Отмечено, что в четвертьфинале Евсееву и Орлову также противостояли турецкие оппоненты, Мерт Алкая и Баран Ченгиз. Казахстанско-украинская пара на этот раз затратила для победы гораздо меньше усилий, отдав в стартовом сете всего два гейма (6:2), а во втором доведя дело до победы в десяти розыгрышах (6:4).
За выход в решающий матч Евсеев/Орлов в пятницу поборется с интернациональным дуэтом Максим Хаму (Франция)/Туна Алтуна (Турция).
- Проведение Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам перенесли из-за КВИ
- Головкин узнал имя нового претендента на его титул чемпиона мира
- Казахстанский клуб официально подписал контракт с бразильским нападающим
- В Туркестане стартовало зимнее первенство по волейболу среди госслужащих
- Казахстанки выступили в спринте в рамках этапа Кубка мира по биатлону
- Казахстанский супертяж-нокаутер сразится за титул WBA
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана