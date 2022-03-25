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    19:06, 24 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанцы завоевали еще девять наград ЧА по гребле на байдарках и каноэ

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    БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - В Таиланде в рамках чемпионата Азии по гребле на байдарках и каноэ состоялись финальные заплывы. Актив команды Казахстана пополнился рядом завоеванных наград. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Золотые медали завоевали следующие спортсмены:

    - Татьяна Токарницкая, Ирина Подойникова, Наталья Сергеева, Анастасия Березовская (байдарка-четверка, 1000 метров);
    - Татьяна Токарницкая, Ольга Шмелева (байдарка-двойка, 1000 метров);
    - Ануар Альмаганбетов, Сергей Емельянов, Тимой Емельянов, мерей Медетов (каноэ-четверка, 1000 метров);
    - Гульжайна Тыныбекова, Дарья Корыткина, Ульяна Киселева, Ольна Сурмина (каноэ-четверка, 1000 метров).

    На вторую ступень пьедестала поднялись:

    - Тимофей и Сергей Емельяновы (каноэ-двойка, 1000 метров).

    Ниже представлены обладатели бронзовых наград.

    - Артем Терещенко, Александр Емельянов, Игорь Ряшенцев, Кирилл Тубаев (байдарка-четверка, 1000 метров);
    - Дарья Петрова (байдарка-одиночка, 1000 метров);
    - Виктория Романова (каноэ-одиночка, юниоры, 1000 метров);
    - Гульжайна Тыныбекова (каноэ-одиночка, 1000 метров).

    Напомним, ранее «золотом» отметились Александр Емельянов и Кирилл Тубаев (байдарка-двойка, 1000 метров). Таким образом, на данный момент в активе нашей команды десять наград. При этом чемпионат Азии продолжается.


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