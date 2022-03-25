Казахстанцы завоевали еще девять наград ЧА по гребле на байдарках и каноэ
Золотые медали завоевали следующие спортсмены:
- Татьяна Токарницкая, Ирина Подойникова, Наталья Сергеева, Анастасия Березовская (байдарка-четверка, 1000 метров);
- Татьяна Токарницкая, Ольга Шмелева (байдарка-двойка, 1000 метров);
- Ануар Альмаганбетов, Сергей Емельянов, Тимой Емельянов, мерей Медетов (каноэ-четверка, 1000 метров);
- Гульжайна Тыныбекова, Дарья Корыткина, Ульяна Киселева, Ольна Сурмина (каноэ-четверка, 1000 метров).
На вторую ступень пьедестала поднялись:
- Тимофей и Сергей Емельяновы (каноэ-двойка, 1000 метров).
Ниже представлены обладатели бронзовых наград.
- Артем Терещенко, Александр Емельянов, Игорь Ряшенцев, Кирилл Тубаев (байдарка-четверка, 1000 метров);
- Дарья Петрова (байдарка-одиночка, 1000 метров);
- Виктория Романова (каноэ-одиночка, юниоры, 1000 метров);
- Гульжайна Тыныбекова (каноэ-одиночка, 1000 метров).
Напомним, ранее «золотом» отметились Александр Емельянов и Кирилл Тубаев (байдарка-двойка, 1000 метров). Таким образом, на данный момент в активе нашей команды десять наград. При этом чемпионат Азии продолжается.