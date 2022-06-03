3 Июня 2022 15:57

Казахстанцы в Бельгии будут голосовать на участке при Посольстве РК

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - 5 июня в городе Брюсселе в день национального референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК откроет свои двери избирательный участок 241, образованный при Посольстве Казахстана в Королевстве Бельгия, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Избирательный участок начнет работу в 07.00 часов и будет находиться по адресу: коммуна Уккель, авеню Ван Бевер, дом 30.

Граждане Казахстана, постоянно проживающие в Бельгии и Люксембурге, а также временно находящиеся в данных странах, могут приехать на участок и реализовать свое избирательное право.

На данном этапе Брюссельский избирательный участок готов принять около 200 казахстанских избирателей. Среди них - казахстанские дипломаты и члены их семей, аккредитованные при европейских институтах журналисты, представители творческой интеллигенции, научного сообщества, бизнеса и студенческой молодежи.

Как отметил председатель участковой избирательной комиссии 241, советник-посланник Посольства РК в Бельгии Тимур Султангожин, ожидается активность казахстанских избирателей в Бельгии.

«Учитывая то, что инициативы Главы государства в области политического преобразования вызывают у наших граждан высокий интерес, мы ожидаем высокую явку», - сказал казахстанский дипломат.

Члены избирательной комиссии в настоящее время осуществляют подготовительные процедуры.

Согласно законодательству о выборах, в Брюсселе голосование будет проходить до 20:00 по центральноевропейскому времени.