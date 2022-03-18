Казахстанцы свидетели нового этапа политического развития страны - Мадина Имангожанова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Администратор проектов государственного фонда развития молодежной политики города Алматы Мадина Имангожанова поделилась своим мнением касательно Послания Президента народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все казахстанцы свидетели нового этапа политического развития страны. Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – важное событие для всех граждан. Оно, безусловно, касается всех казахстанцев, и в первую очередь молодежь. Ведь в этом стремительно меняющемся мире от нас зависит многое. Мой личный большой интерес вызвала программа политических реформ, символизирующая начало нового этапа политического развития страны. Реформы являются логическим продолжением уже начатых преобразований, содействуют последовательной демократизации и обеспечивают устойчивость и управляемость государства», - отметила она.

Также спикер добавила, что в течение всего времени руководства страной Касым-Жомарт Токаев на регулярной основе предлагал различные инициативы, направленные на повышение конкурентности и транспарентности политического процесса. Большинство из них уже успешно воплощаются на практике.

«Очень зацепила цитата Главы государства: «Народу нужны не отвлеченные идеи и обещания, а ощутимые перемены к лучшему». У молодежи Казахстана нет сомнений в том, что обозначенные Касым-Жомартом Токаевым стратегические направления государственной политики станут еще одним этапом в достижении цели построения процветающего Нового Казахстана», - заявила Мадина Имангожанова.