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Казахстанцы стартовали на чемпионате мира по легкой атлетике в США
16 Июля 2022 14:29

Казахстанцы стартовали на чемпионате мира по легкой атлетике в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В США стартовал чемпионат мира по легкой атлетике. Первые результаты казахстанских спортсменов сообщил Национальный олимпийский комитет РК, передает МИА «Казинформ».

В рамках мирового первенства в стартовый день состоялись финалы в спортивной ходьбе на 20 километров (мужчины и женщины).

Галина Якушева-Кичигина прошла дистанцию за 1:38:47, завершив выступление на 33-м месте. В мужских соревнованиях Георгий Шейко стал 28-м - 1:26:40.





Фото: olympic.kz

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