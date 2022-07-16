16 Июля 2022 14:29
Казахстанцы стартовали на чемпионате мира по легкой атлетике в США
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В США стартовал чемпионат мира по легкой атлетике. Первые результаты казахстанских спортсменов сообщил Национальный олимпийский комитет РК, передает МИА «Казинформ».
В рамках мирового первенства в стартовый день состоялись финалы в спортивной ходьбе на 20 километров (мужчины и женщины).
Галина Якушева-Кичигина прошла дистанцию за 1:38:47, завершив выступление на 33-м месте. В мужских соревнованиях Георгий Шейко стал 28-м - 1:26:40.
Фото: olympic.kz
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