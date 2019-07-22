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Казахстанцы стали реже играть в азартные игры
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане услуги в сфере организации азартных игр и заключения пари спустились к минимуму с 2010 года. 86% от всего объёма услуг в секторе генерируют 2 зоны отдыха: Капшагай и Боровое, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.
Объём услуг по организации азартных игр и заключению пари за январь–март текущего года составил 3,1 млрд тенге. Индекс физического объёма оказанных услуг к прошлому году составил 53,3%. Годом ранее объём оказанных услуг составлял чуть более 5,4 млрд тенге. В последний раз более низкий показатель объёма услуг в соответствующем периоде был зафиксирован лишь в 2010 году.
В первом квартале 2019 года деятельность по организации азартных игр и заключению пари оказывали в 10 из 17 регионов РК, в первом квартале 2018 года — в 15 из 16 регионов.
Наибольший объём услуг в данной сфере — в Алматинской области, что неудивительно: на территории расположенного здесь Капшагайского водохранилища можно размещать казино и залы игровых автоматов на законном основании. Впрочем, это всего 2,3 млрд тенге — на 31,1% меньше, чем в прошлом году.
Вторая зона, в которой можно размещать казино и автоматы — курорт Боровое в Щучинском районе Акмолинской области. Область по объёму услуг занимает второе место: 426,7 млн тенге, рост за год — на 4,8%.
Замыкает тройку лидеров город Алматы, где, при запрете казино и залов игровых автоматов, расположены ипподром с кассами тотализатора и многочисленные букмекерские конторы: 231,2 млн тенге — на 6,5% меньше, чем за январь–март 2018 года.
Почти 94% от всего объёма оказанных услуг по организации азартных игр и заключению пари приходится на средние и крупные предприятия: средние — 1,9 млрд тенге, или 59,4% от всего объёма, крупные — 1,1 млрд тенге, или 34,3%.
На малые предприятия приходится лишь 188,2 млн тенге, или 6%, на ИП — всего 6,5 млн тенге, или 0,2%.
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