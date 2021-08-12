Казахстанцы стали меньше жаловаться в госорганы

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – О статистике обращений в государственные органы рассказал председатель Комитета защиты прав потребителей Алмаз Абжаппаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За первое полугодие 2021 года государственными органами рассмотрено 21 100 обращений, что на 5061 обращение меньше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Таким образом, наблюдается снижение на 20%. При этом, наибольшее количество жалоб потребителей поступило в Министерство здравоохранения – 11742 обращения», - сказал Алмаз Абжаппаров на коллегии в Минторговли.

Ранее, А. Абжаппаров рассказал о жалобах казахстанцев в 2021 году в целом.

«Защита потребителей считается комплексной социальной проблемой, касающейся не только различных отраслей частного и публичного права, но и экономического, социального и иных аспектов современного общества. По анализу поступивших обращений: за 6 месяцев текущего года в Комитет поступило 8164 обращения, что больше на 2477 за аналогичный период 2020 года. Таким образом, темп роста составил 144%», - сказал спикер.



