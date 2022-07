20 Июля 2022 16:50

Казахстанцы стали лауреатами международного фестиваля «Славянский базар»

ВИТЕБСК. КАЗИНФОРМ - В этом году на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» от Казахстана выступили Kyle Ruh (Ерик Толенов), а в детской версии – Алинур Хамзин. Оба исполнителя стали лауреатами конкурса. Тем самым они в очередной раз доказали высокий уровень казахстанской вокальной школы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Ерик Толенов удостоился специальной награды Межгосударственной телерадиокомпании «МИР» - «Песня - Путь к Содружеству» за высокое мастерство в сохранении национальных традиций. Также Ерик Толенов стал лауреатом международного конкурса.

При этом 12-летний Алинур Хамзин занял второе место в конкурсе среди детей.

Ерик Толенов родился в 1993 году в селе Ачисай Туркестанской области. Окончил школу №23 имени Турара Рыскулова в городе Кентау, Казахскую академию искусств им. Жургенова. С 2014 по 2016 годы выступал в различных музыкальных группах.

В 2018 году начал сольную карьеру. В 2021 стал обладателем гран-при международного творческого фестиваля Mozart и международного конкурса Welle-music wave, занял II место в популярном конкурсе The Voice of Kazakhstan. Его выступление вошло в топ лучших выступлений The Voice со всего мира.

Алинур Хамзин родился в 2010 году в Уральске. Учится в 6-м классе школы-лицея №27 и музыкальной школе №1. За последние 5 лет принимал участие в республиканских конкурсах, телепроектах и в международных конкурсах, в том числе на Junior Eurovision в Париже, в международном конкурсе «Роза востока» в Ташкенте. Также он является лауреатом различных телепроектов и конкурсов.









Фото: gov.kz