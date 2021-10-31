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    18:54, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанцы стали чемпионами мира по грэпплингу

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены Самат Айтпанбет и Руслан Исраилов стали победителями чемпионата мира по грэпплингу по версии AIGA, который проходит в Стамбуле (Турция), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спортсмен и тренер клуба имени генерала-армии Сагадата Нурмагамбетова Самат Айтпанбет выступал в весовой категории до 60 кг. В решающей схватке он выиграл азербайджанца болевым приемом на ногу.

    Победитель летних Азиатских игр-2018 по джиу-джитсу, казахстанец Руслан Исраилов выступал в весе до 83 кг и в финале одолел бразильца Габриэля Прокопио.

    Стоит отметить, что помимо двух победителей Казахстан здесь также представляли другие спортсмены. По результатам двух дней Осмажан Касимов стал обладателем серебра в весе до 76 кг, а Нариман Мынбаев завоевал бронзу (до 65 кг). Теперь сборная выступит в командном зачете.

    Отметим, первый чемпионат мира по грэпплингу (версия AIGA) проводится с участием спортсменов из более чем 10 стран.


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