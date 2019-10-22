Казахстанцы стали чаще покупать автомобили местной сборки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На покупку автомобилей казахстанского производства жители страны потратили 208 млрд тенге, это на 73% больше чем в прошлом году. Об этом сообщил директор по стратегическому планированию Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстаа «КазАвтоПром» Артур Мискарян, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по результатам трех кварталов текущего года возглавляет Lada: на территории республики продано 10 913 автомобиля российской марки. Затем следует Hyundai с показателем 9 954 реализованных автомобилей. Далее идет KIA (2 339 ед.), Ravon (1 560 ед.) и Skoda (790 ед.).

«В список марок, которые предлагают казахстанские автопроизводители, также вошли JAC, UAZ, Chevrolet и Peugeot», - сказал он.

По его словам, с начала года по программе льготного кредитования был приобретен 2701 автомобиль, это 9,1% суммарного сбыта казахстанских производителей.

«В целом за прошедший период вклад в предприятие в ВВП составил 229 млрд тенге. Это на 58% больше, чем аналогичный период прошлого года, а инвестиции в основной капитал предприятия отраслей достигли 1 млрд 700 млн тенге», - добавил А. Мискарян.