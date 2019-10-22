+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 6 °С
Алматы: 9 °С
USD 389.86 EUR 435.32
RUB 6.12 CNY 55.12
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанцы стали чаще покупать автомобили местной сборки

22 Октября 2019 13:53
Поделиться:
Казахстанцы стали чаще покупать автомобили местной сборки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На покупку автомобилей казахстанского производства жители страны потратили 208 млрд тенге, это на 73% больше чем в прошлом году. Об этом сообщил директор по стратегическому планированию Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстаа «КазАвтоПром» Артур Мискарян, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Казахстанские автопроизводители планируют выйти на российский рынок к 2021 году
20 млрд тенге выделил Национальный банк РК на программу автокредитования Казахстанцы приобрели автомобили на 451,2 млрд тенге На разработку собственного авто Казахстану потребуется 10-15 лет – мажилисмен

Спикер отметил, что рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по результатам трех кварталов текущего года возглавляет Lada: на территории республики продано 10 913 автомобиля российской марки. Затем следует Hyundai с показателем 9 954 реализованных автомобилей. Далее идет KIA (2 339 ед.), Ravon (1 560 ед.) и Skoda (790 ед.).

«В список марок, которые предлагают казахстанские автопроизводители, также вошли JAC, UAZ, Chevrolet и Peugeot», - сказал он.

По его словам, с начала года по программе льготного кредитования был приобретен 2701 автомобиль, это 9,1% суммарного сбыта казахстанских производителей.

«В целом за прошедший период вклад в предприятие в ВВП составил 229 млрд тенге. Это на 58% больше, чем аналогичный период прошлого года, а инвестиции в основной капитал предприятия отраслей достигли 1 млрд 700 млн тенге», - добавил А. Мискарян.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Транспорт,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив