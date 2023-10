Казахстанцы стали больше вкладывать в ценные бумаги и золото

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инвестиционная активность в Казахстане в 2020 году, несмотря на кризисную ситуацию, продолжила рост. Положительной динамике способствовали средства не только инвесторов, но и физических лиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

К примеру, сумма депозитов в банках увеличилась на 20,3% за год и составила уже 21 трлн тг. Рост вкладов отмечен как у физических лиц (+17,1% за год), так и в корпоративном секторе (+23,6%).

При этом наблюдается увеличение заинтересованности альтернативными финансовыми инструментами. Среди них, например, монетарное золото и ценные бумаги. Так, в 2020 году граждане страны приобрели у банков второго уровня и отдельных небанковских обменных пунктов 21,1 тыс. мерных слитков общим весом 890 кг — сразу на 34% больше, чем в 2019 году. На рынке ценных бумаг отмечается аналогичная ситуация: активность населения в этом секторе заметно выросла. За 2020 год количество открытых торговых счетов физических лиц в центральном депозитарии ценных бумаг увеличилось на 14 тыс. и достигло уже 132,9 тыс. счетов. Доля розничных инвесторов от занятого населения составила рекордные 1,5%. Более 52% объёма торгов на рынке акций приходится на физические лица.

Такой рост тесно связан с развитием в стране инструментов фондового рынка. Заметный толчок сектору ценных бумаг придала биржа Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) — Astana International Exchange (AIX), — в том числе благодаря проведённым широкомасштабным IPO квазигосударственных компаний. В 2021–2023 годах на бирже AIX планируется провести IPO крупнейших компаний ФНБ «Самрук-Қазына», что также окажет большое влияние на заинтересованность как институциональных, так и розничных инвесторов.

Вместе с тем растёт роль управляющих инвестиционным портфелем. К концу 2020 года в Казахстане числилось 18 таких управляющих компаний. За год их активы увеличились на 31,9% и составили 252,5 млрд тг.

Для дальнейшего развития рынка управления активами необходимо реализовать комплекс дополнительных мер, направленных на локализацию ведущих внешних управляющих компаний (УК) на местном рынке, а также на формирование внутренних компетенций по управлению активами у отечественных игроков рынка. В развитии этого направления основную роль играет МФЦА. Льготы и удобный правовой режим, основанный на принципах, нормах и прецедентах права Англии и Уэльса, делает центр привлекательным для внешних управляющих компаний.

К примеру, на бирже МФЦА уже зарегистрированы 26 брокерских компаний, включая 10 иностранных, среди которых можно отметить Shenwan Hongyuan Securities HK Ltd (Гонконг), ITI Capital Limited (Великобритания), CITIC Securities Co., Ltd. (Китай), Renaissance Capital (Кипр). Эти компании предоставляют услуги по торговле ценными бумагами и фьючерсами, управлению активами и корпоративным финансам.

Другим ключевым положительным моментом, благоприятно повлиявшим на развитие рынка управления активами, стала передача части пенсионных активов внешним управляющим компаниям. Привлечены следующие зарубежные управляющие компании для индексного инвестирования в глобальные акции, облигации развивающихся стран и корпоративные облигации инвестиционного уровня:

• Aviva Investors Global Services Limited по мандату облигаций развивающихся стран;

• HSBC Global Asset Management (UK) Limited и Robeco Institutional Asset Management B. V. по мандату глобальных акций;

• PGIM Limited и Principal Global Investors (Europe) Limited по мандату корпоративных облигаций инвестиционного уровня.

На 1 декабря 2020 года активы ЕНПФ, находящиеся во внешнем управлении, составляли 765,9 млрд тг, или 6,02% от инвестиционного портфеля ЕНПФ. За одиннадцать месяцев 2020 года доходы от внешнего управления достигли 62,6 млрд тг.

Локализация международных внешних управляющих компаний в перспективе позволит сформировать к 2025 году локальный рынок по управлению активами размером в 123 млрд долл. США. При этом не менее 17% от указанных средств будет инвестировано на локальных рынках капитала Республики Казахстан (около 23 млрд долл. США). Дополнительно, только за счёт локализации внешних управляющих компаний, к 2025 году будет создано более 80–100 высокопрофессиональных рабочих мест. Вклад в ВВП до 2025 года составит около 800 млн долл. США.

Кроме того, локализация международных управляющих компаний на рынке Казахстана позволит развить сектор private banking, так как многие УК продвигают это подразделение. Private banking представляет собой профессиональное управление благосостоянием частных лиц — предоставление состоятельным клиентам набора финансовых услуг как сберегательного, так и инвестиционного характера.

На развитие рынка private banking также оказывает большое влияние МФЦА. Помимо локализации внешних управляющих на рынке РК, центр обеспечивает благоприятную и надёжную регуляторную базу, основанную на положительном опыте ведущих мировых центров управления частным капиталом, таких как Швейцария, Сингапур, Люксембург и ОАЭ.

Слабое развитие управления благосостоянием частных лиц способствовало оттоку капитала из РК в другие страны. При этом в последние годы ситуация стала налаживаться, в том числе за счёт развития финансового рынка инструментами МФЦА. К примеру, в 2014–2016 годах валовой отток капитала из Казахстана в среднем составлял около 5 млрд долл. США, в то время как в последние три года (2017–2019 гг.) средний размер вывезенных денежных средств составил 2 млрд долл. США. По итогам же девяти месяцев 2020 года валовой отток инвестиций казахстанцев составил всего 1,1 млрд долл. США — на 51,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.