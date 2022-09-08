Казахстанцы собрали почти полмиллиарда тенге пострадавшим от лесных пожаров в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанае в дни ЧС в Аулиекольском районе был создан единый фонд «Қайырымдылық KZ» для сбора средств для пострадавших от лесных пожаров. К сегодняшнему дню на него поступило свыше 491 млн тенге помощи от казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила один из учредителей фонда Гульмира Капенова, фонд был создан, чтобы помочь погорельцам, чтобы сбор средств проводить прозрачно и вести постоянный отчет в СМИ.

«Мы сегодня не заявляемся, что это единственный фонд. Но это единый фонд области, в котором будут собраны основные средства для решения проблем, возникших в результате пожаров в Аулиекольском и Карасуском районах», - отметила Г. Капенова. – На сегодняшний день очень много частных сборов, поэтому возникла инициатива создать единый фонд для прозрачности реализации всех денег. Чтобы показывать эту работу через соцсети и СМИ».

Между тем, средства в фонд поступают уже несколько дней. По словам председателя Совета ветеранов, также одного из учредителей фонда Батырбека Ахметова, на утро 7 сентября в фонд поступило 491 млн 614 тыс. тенге. Помощь от казахстанцев продолжает поступать в Фонд.

«Будет три направления, куда планируется направить деньги из фонда. Первое направление – люди. Это в первую очередь оказание помощи пострадавшим от лесных пожаров. Только после того, как будут решены их вопросы – это уже будет помощь в восстановлении инфраструктуры района.

И третье направление (в том случае, если средства останутся) – на восстановление лесного фонда, озеленение», - подытожила Г. Капенова.