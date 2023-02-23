Казахстанцы собрали 5 млн долларов для пострадавших при землетрясениях в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы собрали 5 млн долларов для помощи пострадавшему от землетрясений народу Турции. Об этом на брифинге сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Казахстане Уфук Экиджи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Помимо иной помощи, жители Казахстана оказывали денежную помощь. На официальный счет, открытый специально для пострадавших от землетрясения, поступило около 5 млн долларов», - сказал Уфук Экиджи.
Кроме того, посол поблагодарил всех казахстанцев, отметив, что правительство Казахстана оказало финансовую поддержку в размере 1 млн долларов.
Ранее сообщалось, что казахстанцы собрали 34 млн тенге для оказания помощи пострадавшим в Турции.
Фото: aa.com.tr