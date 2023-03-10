Казахстанцы собирают деньги на жилье для семьи погибшего в Турции Мирболата Курмашева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Коллеги и друзья погибшего в Турции Мирболата (Мируса) Курмашева собирают деньги на покупку жилья для его супруги и двух маленьких детей, передает МИА «Казинформ».

«Дорогое ИТ-коммьюнити и друзья Мируса! Как вы знаете, Мирус Курмашев ушел из жизни во время землетрясения 6 февраля в районе Хатай, Турция. У Мируса остались двое несовершеннолетних детей в возрасте 5 и 1 года. К сожалению, семья лишилась единственного кормильца. В связи с этим, друзья Мируса проявили инициативу, чтобы при помощи сообщества собрать средства для его семьи. На собранные средства будет приобретено жилье в г. Алматы. Партнером проекта выступил ОФ «Благотворительный фонд Плюс один», за что большое спасибо компании Kazdream. Призываем наше IT-сообщество проявить солидарность и поучаствовать в данном благотворительном проекте. Для прозрачности ОФ «Благотворительный фонд Плюс один» открыл специальный счет. Полный отчет о целевых тратах (приобретение квартиры) будет предоставлен. Жилье будет оформлено на старшего сына (Курмашев Амиль Мирболатович). Таким образом, данную недвижимость нельзя будет продать до наступления совершеннолетия Амиля, без согласования органов опеки», - написал в Facebook глава фонда MOST Ventures Алим Хамитов.

По его словам, сбор средств производится в срок до 31 марта включительно. На сегодня собрано 21 млн тенге. Цель: 40 млн тенге.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ:

Компания:ОФ «Благотворительный фонд Плюс один»

Адрес: Казахстан, Астана, Түркістан, дом 10, кв/офис нп-6

БИН (ИИН): 201240007523

Банк:АО «Kaspi Bank»

КБе:18

БИК: CASPKZKA

Номер счета:KZ21722S000022905723

Код платежа кнп:119 (прочие безвозмездные переводы денег: благотворительность)

Напомним, разрушительные землетрясения в Турции произошли 6 февраля. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

10 февраля спасатели обнаружили под завалами тело казахстанца Мирболата Курмашева.

Тела погибших в Турции казахстанцев Мирболата Курмашева и Адиля Кадырбекова доставили в Алматы вечером 11 февраля.

Похоронили Мирбулата 12 февраля в поселке Альмерек недалеко от аэропорта Алматы.