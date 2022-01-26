Казахстанцы смогут задать вопросы Минздраву

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК запустило проект 100 дней - 100 вопросов», передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые соотечественники! Принимая во внимание важность реализации озвученных Президентом страны ключевых принципов «слышащего государства», Министерство здравоохранения направляет максимум усилий на чуткое и оперативное реагирование по запросам граждан и реализацию приоритетных задач социальной политики по сохранению жизни и здоровья граждан страны. В этой связи, придерживаясь в работе открытости и гласности, продвигая на первый план интересы наших граждан, обращаемся к вам за поддержкой в построении с вами открытого диалога с участием простых граждан, общественников, без бюрократии, и сообщаем о начале совместного проекта «100 дней - 100 вопросов» для улучшения системы здравоохранения», - написал в Facebook Ажар Гиният.

Предложения об улучшении качества медпомощи и других аспектов здравоохранения можно отправлять на нижеследующие аккаунты в социальных сетях и электронную почту 100dnei100voprosov@mail.kz.

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm?lang=ru

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