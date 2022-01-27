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Казахстанцы смогут участвовать в планировании застройки и развития городов

27 Января 2022 12:56
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Казахстанцы смогут участвовать в планировании застройки и развития городов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработана редакция стандартов качественного планирования территорий городов. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, выступая на круглом столе по вопросам новых подходов к формированию городского пространства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сейчас настало время трансформировать систему градостроительного планирования, развития новых урбанистических подходов с учетом передового международного опыта. Главой государства в Послании 2020-2021 уже обозначена необходимость разработки новых стандартов комплексной застройки городов. В этой связи министерством разработана редакция стандартов качественного планирования территорий городов и направлено на согласование в местные исполнительные органы и организации», - сказал Каирбек Ускенбаев.

Министр пояснил, что стандарты станут простым и наглядным пособием по проектированию и внедрению компактной застройки и формированию привлекательных и комфортных общественных пространств, развитию пешеходной и велосипедной инфраструктуры.

«Они будут определять ключевые цели и модели застройки и для каждой задачи будут заданы параметры пешеходной доступности социально-значимых объектов, озеленения, плотности, обеспечения инфраструктуры. Для этих целей панируем начать реализацию пилотных проектов концепции развития городской инфраструктуры крупных населенных пунктов страны», - добавил К. Ускенбаев.

Глава МИИР сообщил, что совместно с Ассоциацией урбанистов создан портал «Берекелі бастама», на который выведены пилотные предложения по реконструкции городов Актау и Атырау. Все желающие могут включиться в данную работу и дать свои предложения по развитию своих городов. Планируется охватить всю страну, жители и малых городов смогут принять участие в этом проекте.

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#Строительство   #МИИР РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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