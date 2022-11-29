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Казахстанцы смогут отслеживать ход строительства новых школ

29 Ноября 2022, 10:55
Казахстанцы смогут отслеживать ход строительства новых школ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В учебных заведениях, построенных в рамках проекта «Комфортная школа» будут созданы все условия для эффективной организации учебного процесса. Об этом заявил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Они разработаны с использованием эргономических решений, отвечающих современным требованиям к знаниям. Архитектурно-планировочное решение школы –комфортное и приятное, разрабатывается как вдохновляющая и мотивирующая среда обучения и преподавания», - сказал Асхат Аймагамбаетов.

Еще одна отличительная особенность комфортных школ, по его словам, в том, что в них предусмотрена не только внутренняя, но и внешняя инфраструктура.

«Честно сказать, данному вопросу должное внимание не уделялось. Вокруг школ территория не благоустраивается, что зачастую создает большие неудобства для детей. В комфортных школах данные вопросы также будут решены. Еще одна особенность – при строительстве комфортных школ будет соблюдена максимальная прозрачность. Любой гражданин страны будет иметь возможность отслеживать через интерактивную карту ход строительства школы через IP-камеру в онлайн-режиме, ознакомиться с интересующими документами по строящейся школе», - добавил Асхат Аймагамбетов.


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