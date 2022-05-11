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Казахстанцы смогут напрямую обращаться в Конституционный суд
11 Мая 2022 16:37

Казахстанцы смогут напрямую обращаться в Конституционный суд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Создание Конституционного суда расширяет возможности граждан по защите своих конституционных прав. Об этом сообщил член Конституционного совета Рахмет Мукашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, предлагаемые изменения в Конституцию РК не расширяют полномочия Конституционного Совета, но дают право гражданам, которые считают, что их права и интересы ущемлены, напрямую обратиться в Конституционный суд для рассмотрения вопроса.

«То есть, это прямая связь граждан нашей страны с органом, который может рассматривать нарушения конституционных прав граждан», - пояснил спикер, выступая в Службе центральных коммуникаций.

Он напомнил, что сегодня в Казахстане существует Конституционный совет. Этот орган рассматривает только обращения со стороны судебных органов. Судья по своему усмотрению имеет право через судебное решение отправить вопрос на рассмотрение Конституционного совета.

Предложение о создании Конституционного суда высказал Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана 16 марта.

Проект закона по изменениям в Конституцию РК будет вынесен на республиканский референдум, который состоится на 5 июня текущего года.

Автор:
Корреспондент

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