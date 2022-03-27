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    13:10, 27 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанцы распространяют слухи об угрозе из космоса в мае

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях и мессенджерах казахстанцы распространяют тревожную новость: 6 мая 2022 года в землю врежется огромный метеорит, который станет самым опасным со времен гибели динозавров. Об этом якобы уже предупредили специалисты NASA. Портал Stopfake.kz разъяснил, что не так с этой новостью и почему бояться не нужно, передает МИА «Казинформ».

    Речь идет о метеорите, обнаруженном в 2009 году. Его название — 2009 JF1.

    Размеры метеорита, по оценкам специалистов, относительно скромные — всего 10 метров в диаметре. Это меньше, чем размеры астероида, упавшего близ Челябинска в 2013 году.

    Формулировка «размером с египетскую пирамиду» в данном контексте крайне манипулятивна, так как вводит читателей в заблуждение. Дело в том, что всего в Египте 118 пирамид разного размера. Среди них встречаются и совсем маленькие. Самая большая пирамида в Гизе в высоту достигает 147 метров, что в разы превышает размеры астероида 2009 JF1.

    По прогнозам ученых, он действительно может столкнуться с землей 6 мая 2022 года, однако вероятность такого события равна 1 к 140 000. Вероятность того, что астероид пролетит мимо нашей планеты гораздо выше.

    Таким образом, пугающие заголовки об огромном метеорите, способном уничтожить жизнь на Земле, — преувеличение и манипуляция. Метеорит 2009 JF1 относительно маленький, а вероятность его столкновения с Землей крайне низкая.


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