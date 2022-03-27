Казахстанцы распространяют слухи об угрозе из космоса в мае
Речь идет о метеорите, обнаруженном в 2009 году. Его название — 2009 JF1.
Размеры метеорита, по оценкам специалистов, относительно скромные — всего 10 метров в диаметре. Это меньше, чем размеры астероида, упавшего близ Челябинска в 2013 году.
Формулировка «размером с египетскую пирамиду» в данном контексте крайне манипулятивна, так как вводит читателей в заблуждение. Дело в том, что всего в Египте 118 пирамид разного размера. Среди них встречаются и совсем маленькие. Самая большая пирамида в Гизе в высоту достигает 147 метров, что в разы превышает размеры астероида 2009 JF1.
По прогнозам ученых, он действительно может столкнуться с землей 6 мая 2022 года, однако вероятность такого события равна 1 к 140 000. Вероятность того, что астероид пролетит мимо нашей планеты гораздо выше.
Таким образом, пугающие заголовки об огромном метеорите, способном уничтожить жизнь на Земле, — преувеличение и манипуляция. Метеорит 2009 JF1 относительно маленький, а вероятность его столкновения с Землей крайне низкая.