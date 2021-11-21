Казахстанцы распространяют фейк о сканере, считывающем чипы в телах привитых людей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участники казахстанских Telegram-чатов обсуждают необычный видеоролик. На кадрах две сотрудницы ветеринарной клиники сканируют оба предплечья при помощи устройства для считывания микрочипов для животных. Сканер «безошибочно» определяет, в какую руку девушке вкололи вакцину против КВИ и выдает серийный номер вживленного ей микрочипа. На самом деле это видео – шутка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Оригинальный ролик был размещен в социальной сети TikTok в июне 2021 года.

Буквально за несколько дней оно стало вирусным, и большинство пользователей восприняло его всерьез. Позже автор ролика написала к нему комментарий:

«Ребята, вы совсем не понимаете, что такое шутка. Очевидно ведь, что это просто собачий чип. Посмотрите на себя!».

После девушка призвала любопытных пользователей не пытаться связаться с ней в рабочее время и написала: «Вы, ребята, поверите чему угодно в Интернете!»

Кроме теории о том, что сканер считал некий микрочип из вакцины, противоречит и само устройство прибора. Он предназначен лишь для считывания чипов для животных и показывает лишь индивидуальный номер таких чипов.

Затем этот номер можно ввести в окно поиска на специальном онлайн-портале и узнать, какой собаке или кошке он принадлежит. К примеру, номер чипа, показанный на видео, принадлежит незарегистрированной собаке в США.

Таким образом, видео является шуткой, что подтверждает его автор. В вакцинах против COVID-19 не содержится микрочипов или иных высокотехнологичных устройств. Составы препаратов для иммунизации не являются тайной и опубликованы в открытом доступе.

Подробнее с ними можно ознакомиться здесь: Pfizer/BioNTech ; Moderna ; Janssen ; AstraZeneca ;

Sputnik V ; Hayat-Vax (Sinopharm) ; QazVac ; CoronaVac , Vero Cell .