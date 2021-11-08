Казахстанцы распространяли фейк о распылении ядовитых веществ над Таразом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальной сети Instagram пользователи обсуждают видеоролик, снятый в Таразе. На кадрах показан белый след в небе, оставленный пролетевшим самолетом, а автор утверждает, что это свидетельство распыления в воздухе неких химикатов, которыми «травят» людей. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Информацию о распылении химических веществ с воздуха опровергли в акимате Жамбылской области.

«По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области, дезинфекция или иная обработка какими-либо веществами с воздуха над Таразом не проводится. Дезинфекционные мероприятия проводятся с помощью наземного автотранспорта разрешенными препаратами специализированными учреждениями», — сообщили в акимате.

Это говорит о том, что запечатленный на видео белый след в небе был конденсационным следом. Они образуются в результате прохождения самолета сквозь холодные и влажные воздушные массы.

Конденсационные следы могут быть разной формы и оставаться видимыми на протяжении разного времени.

Теория о распылении ядов и иных химических веществ с самолетов является конспирологической. Мы не раз ее опровергали, указывая на то, что нет никаких доказательств, способных ее подтвердить. Более того, сами поклонники этой теории не имеют единого мнения относительно того, что же распыляют самолеты. Некоторые из них утверждают, что воздушные суда сбрасывают человеческую кровь, другие заявляют, что над людьми распыляют оксид графена. По другим теориям, самолеты разносят вирусы, фосген и другие опасные химикаты. Все эти утверждения не имеют никаких доказательств и являются ложными.

Таким образом, на видео показан конденсационный след от самолета, а вовсе не доказательство распыления над городом неких опасных веществ.