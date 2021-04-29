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    19:24, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанцы продолжают традиции своих предков – воспитанник детского дома

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Здорово, что казахстанцы продолжают традиции своих предков, согревая детские сердца любовью и заботой. Об этом заявил художественный руководитель детского дома «Үміт» Восточно-Казахстанской области Евгений Выблов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я сын казахского народа. Родился в год Независимости. Я, детдомовец, так случилось, что с малых лет я остался без мамы и воспитывался в детском доме «Үміт», и мою маму тоже звали Надежда. За время независимости казахский народ вернулся к своим духовным ценностям, где нет места сиротству. И это здорово, что казахстанцы продолжают традиции своих предков, согревая детские сердца любовью и заботой», - сказал Евгений Выблов.

    Он также добавил, что жить в детском доме не просто. Ведь дети никогда не перестают ждать маму и папу.

    «К сожалению, многие из них так и не дожидаются. И самыми близкими для них становятся люди, работающие по зову сердца – это воспитатели, нянечки, повара. Мне очень хочется поблагодарить с этой высокой трибуны нашу «Большую маму» - Майру Баймухановну - директора нашего детского дома. Ее теплые руки, одарили щедрой материнской заботой более тысячи детей. Наш дом «Үміт» - это маленькая ассамблея. Здесь мы не делим друг друга на национальности. Мы все братья и сестры, потому что мы дети одной большой страны», - подчеркнул Евгений Выблов.

    Напомним, сегодня в Нур-Султане стартовала XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана. В ходе сессии Руководство Ассамблеей народа Казахстана Елбасы передал Касым-Жомарту Токаеву.


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