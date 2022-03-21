Казахстанцы празднуют Наурыз мейрамы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы, как и остальные тюркские народы, а также иранские народы отмечают праздник нового года 21 марта по астрономическому солнечному календарю - Наурыз мейрамы. В ряде стран является государственным праздником. К ним относятся, к примеру, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Албания, Кыргызстан, Македония, Турция, Казахстан. Широко отмечают Навруз в Курдском районе Ирака и некоторых регионах РФ (Татарстане, Башкортостане, Дагестане).

В Казахстане официально Наурыз как государственный праздник стали отмечать с 1999 года. Выходными являются три дня - 21, 22 и 23 марта. В 2009 году Наурыз был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а год спустя Генеральная Ассамблея ООН признала 21 марта как Международный день Наурыз.

Наурыз – праздник, пришедший к нам из глубины веков. Считается, что Наурыз мейрамы, празднование которого начинается в день весеннего равноденствия – 21 марта, праздновался еще во времена древнейших царей Персии. Распространено мнение, что праздновать Наурыз начали еще при шахе Джамшеде, а это, примерно, 4-6 век до нашей эры. Некоторые источники говорят о 4-5 тысячелетиях истории Наурыза.

Собственно, название праздника Навруз в переводе с фарси означает «новый день», и это соответствует смыслу праздника – начало Нового года по древнеиранскому календарю. Так или иначе, традиция празднования Наурыза распространилась среди многих тюркских народов, в первую очередь, в Средней Азии, исторически связанной с Персией. Распространение Ислама не помешало сохранить эту традицию ни персам, ни тюркским народам, что говорит о широкой популярности и большой значимости праздника. Правда, в советское время Наурыз официально не праздновали, возможно, из идеологических соображений, но традиция сохранялась на семейно-бытовом уровне.

Сегодня Наурыз празднуют народы Ближнего Востока, Турции, Ирана, Афганистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, Индии, Пакистана и Китая. Отмечают Наурыз и мусульмане на Балканах, в частности, в Боснии и Герцеговине, а также в России. Следует отметить, что Наурыз, первоначально бывший праздником зороастрийцев (огнепоклонников), уже много веков назад утратил религиозную окраску и стал поистине праздником весеннего обновления и пробуждения природы, праздник воодушевления народа.

Возрождение Наурыз мейрамы в Казахстане началось в конце 1980-х годов, вначале неофициально, благодаря общественным активистам из старшего поколения. Праздник быстро начал обретать популярность, способствуя духовному единению казахстанцев, их обращению к исторически сложившимся ценностям. Поэтому еще до провозглашения Независимости, 15 марта 1991 года, Президент тогда еще Казахской ССР Нурсултан Назарбаев издал Указ за номером 285. В преамбуле Указа, объявляющего день весеннего равноденствия Днем народного праздника весны - Наурыз мейрамы – говорилось, что праздник учрежден «В целях утверждения общечеловеческих ценностей, укрепления дружбы, братства народов республики, возрождения глубинных народных традиций, а также достижения гармонии природы и человека, его нравственного очищения в духе подлинного гуманизма».

Соответственно, с тех пор, как празднование Наурыза возобновилось, ведется широкая разъяснительная работа по этому поводу, поскольку среди русскоязычного населения Казахстана долгое время бытовало представление о Наурызе, как о мусульманском празднике. Но, как отмечалось выше, Наурыз мейрамы возник еще во времена зороастризма, когда не было ни христианства, ни мусульманства, и утратил всякие признаки религиозного праздника. Учитывая большую значимость праздника, ЮНЕСКО в 2009 году включила Наурыз в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Празднование и распространение информации о Наурызе поддержала Генеральная Ассамблея ООН в 2010 году, приняв резолюцию под названием «Международный день Навруз».

В общей сложности, Наурыз отмечают в настоящее время около 300 миллионов человек. В 2001 году Наурыз мейрамы был объявлен государственным праздником в Казахстане, а с 2009 года он отмечается три дня подряд.

В соответствии с древней традицией, главное угощение во время Наурыз мейрамы – наурыз-коже, состоящий из 7 ингредиентов, символизирующих 7 элементов жизни. Это вода, мясо, соль, жир, мука, злаки (рис, кукуруза или пшеница) и молоко. В народном представлении они символизируют радость, удачу, мудрость, здоровье, благосостояние, скорость, рост и божественную защиту. Также традиционно, накануне Наурыза следует возвращать долги, прощать обиды - то есть, оставлять все неприятности в старом году, забывать о плохом. В дни Наурыз мейрамы люди стараются навещать родственников, друзей, приглашают их к себе в гости. Содержание Наурыз мейрамы, наряду с сохранением традиционных элементов, постепенно расширяется. Празднование Наурыза в настоящее время насыщено различными национальными развлечениями, соревнованиями и зрелищами, в том числе, концертами с исполнением народных песен и танцев.

Напомним, ученые на конференции в Нур-Султане выработали предложения по празднованию Наурыз мейрамы.

В честь празднования Наурыза в столице проведут более 100 мероприятий. Горожане смогут посетить концерты, праздничные программы, выставки, постановки, спортивные состязания по национальным видам спорта, народные гуляния и многое другое. Жителей и гостей Алматы также ожидают концерты отечественных артистов, национальные состязания, театральные постановки и шоу. 10 дней в Таразе празднуют Наурыз - празднование началось 14 марта, когда жители города отметили «День приветствий» - «Көрісу». В Актобе Наурыз отмечают по особенному, каждый день с 14 по 23 марта посвящен отдельной тематике. Более тысячи праздничных мероприятий ждет акмолинцев к Наурызу. Шоу канатоходцев, выставка мастеров и ретро-концерт пройдут в Петропавловске. В городе Байконуре проходят народные гуляния в честь весеннего праздника «Наурыз-2022». Проходят праздничные мероприятия и в остальных регионах нашей страны.

В то же время санитарные врачи обращаются к казахстанцам с просьбой не забывать о простых мерах безопасности в связи с пандемией коронавируса.



