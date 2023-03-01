Казахстанцы отмечают День благодарности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первого марта в Казахстане отмечается День благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Праздник приурочен ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана и отмечается в стране с 2016 года. 1 марта 1995 года был подписан Указ о создании Ассамблеи народа Казахстана.

День благодарности стал символом единства многонациональной страны. Праздничная дата направлена на воспитание у молодого поколения чувства толерантности, уважения и дружелюбия друг к другу, а также укрепление межэтнического согласия и межнациональных отношений в Казахстане.

В честь Дня благодарности будут организованы разные спортивные, культурные, познавательные мероприятия.

К примеру, в столице сегодня проведут тематические выставки, для детей и школьников – познавательные часы, направленные на культивирование традиций и разнообразных способов выражения благодарности.

В столичном Доме дружбы состоится заседание круглого стола, посвященного Дню благодарности, с участием членов Ассамблеи народа Казахстана, депутатов Парламента, представителей государственных органов, этнокультурных объединений, средств массовой информации.

В школах Астаны сегодня пройдет вечер «Жаныңда жүр жақсы адам», благотворительная акцию «Герои среди нас» в благодарность героям пожаротушения и челлендж «Арамыздағы каһармандар». 1 марта представители управления образования и молодежь города организуют у монумента «Қазақ еліне мың алғыс!» одноименный флешмоб. Также сегодня в роддомах города будет организована акция благодарности «Спасибо за жизнь!».

Подробнее с мероприятиями, которые пройдут в столице в честь Дня благодарности, можно ознакомиться по ссылке.