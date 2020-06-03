Казахстанцы, независимо от их этнического происхождения, считают себя единым народом – Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Межэтническое согласие – это важнейший фактор внутриполитической стабильности, без которого невозможно устойчивое развитие страны. Такое мнение высказал в интервью российскому изданию «Комсомольская правда» Президент РК, передает МИА «Казинформ».
В беседе с корреспондентом российской газеты Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан, как и Россия, – многонациональное государство и это большой стратегический плюс, исходя из принципа «единство в многообразии».
«По сути, казахстанцы, независимо от их этнического происхождения, считают себя единым народом, единой нацией. В Казахстане нет понятия «национальное меньшинство». В Казахстане проживает более 3,5 млн русских, их доля в общей численности населения достигает почти 19 %. Русские, проживающие в нашей стране, являются неотъемлемой частью нашего народа, пользуются всеми правами.
Недавно в одном из зарубежных аналитических материалов я наткнулся на формулировку «русская диаспора в Казахстане». Предупредил наших идеологов и аналитиков ни в коем случае не применять такие выражения, в корне противоречащие истинному положению вещей. Русские – это часть нашего народа, их вклад в становление и развитие Казахстана огромен и не подлежит забвению», - заявил Президент РК.
Как отметил Глава государства, многие русские имена золотыми буквами вписаны в историю Казахстана: Григорий Потанин, Павел Зенков, Евгений Брусиловский, Александр Затаевич, Александр Бараев, Сергей Луганский, Иван Шухов, Иван Панфилов, Иван Павлов, Николай Макиевский.
«Эти и многие другие люди – гордость Казахстана. А Геннадий Головкин, Александр Винокуров, Ольга Рыпакова, другие именитые спортсмены успешно защищают честь Казахстана на мировых спортивных аренах», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
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