Казахстанцы, независимо от их этнического происхождения, считают себя единым народом – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Межэтническое согласие – это важнейший фактор внутриполитической стабильности, без которого невозможно устойчивое развитие страны. Такое мнение высказал в интервью российскому изданию «Комсомольская правда» Президент РК, передает МИА «Казинформ».

В беседе с корреспондентом российской газеты Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан, как и Россия, – многонациональное государство и это большой стратегический плюс, исходя из принципа «единство в многообразии».

«По сути, казахстанцы, независимо от их этнического происхождения, считают себя единым народом, единой нацией. В Казахстане нет понятия «национальное меньшинство». В Казахстане проживает более 3,5 млн русских, их доля в общей численности населения достигает почти 19 %. Русские, проживающие в нашей стране, являются неотъемлемой частью нашего народа, пользуются всеми правами.

Недавно в одном из зарубежных аналитических материалов я наткнулся на формулировку «русская диаспора в Казахстане». Предупредил наших идеологов и аналитиков ни в коем случае не применять такие выражения, в корне противоречащие истинному положению вещей. Русские – это часть нашего народа, их вклад в становление и развитие Казахстана огромен и не подлежит забвению», - заявил Президент РК.

Как отметил Глава государства, многие русские имена золотыми буквами вписаны в историю Казахстана: Григорий Потанин, Павел Зенков, Евгений Брусиловский, Александр Затаевич, Александр Бараев, Сергей Луганский, Иван Шухов, Иван Панфилов, Иван Павлов, Николай Макиевский.

«Эти и многие другие люди – гордость Казахстана. А Геннадий Головкин, Александр Винокуров, Ольга Рыпакова, другие именитые спортсмены успешно защищают честь Казахстана на мировых спортивных аренах», - сказал Касым-Жомарт Токаев.