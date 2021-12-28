Казахстанцы не вышли в финал спринта «Тур де Ски» в Ленцерхайде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня квалификациями в финал спринта стартовала многодневная лыжная гонка «Тур де Ски», проходящая в Ленцерхайде (Швейцария), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Лучший результат в квалификации у женщин показала Надине Фендрих из Швейцарии. Второй стала Матильде Мюрвольд из Норвегии. Американка Джессика Диггинс замкнула тройку лидеров.

Казахстанская лыжница Ангелина Шурыга завершила квалификацию 72-й, Ксения Шалыгина стала 83-й.

У мужчин в квалификационном забеге победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Второй и третий результаты у французов Ришара Жуве и Люки Шанавы.

Казахстанские лыжники Евгений Величко и Виталий Пухкало завершили квалификацию с 96-м и 98-м результатами соответственно.