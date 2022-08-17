17 Августа 2022 17:07

Казахстанцы могут обращаться по вопросам некачественного строительства дорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Коррупционные риски в сфере дорожного строительства будут выявляться в ходе республиканской акции «Әділдікті талап ет!». Об этом сообщил исполнительный директор РОО «Әділдік жолы» Дидар Смагулов в ходе онлайн-брифинге на площадке Антикоррупционной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Агентство по противодействию коррупции РК совместно с РОО «Әділдік жолы» начало общественный мониторинг качества автомобильных дорог во всех регионах страны в рамках республиканской акции «Әділдікті талап ет!».

«Наша главная задача – совместно с государством оказывать гражданам бесплатную юридическую помощь, поддерживать антикоррупционную политику Главы государства, вести совместную работу с государственными органами по противодействию коррупции. Противодействие коррупции должно вестись независимо. Мы не получаем финансирования из бюджетов Антикоррупционной службы, министерств, местных исполнительных органов. Это дает нам возможность строить равноправные партнерские отношения с любым уполномоченным органом. Наша организация работает за счет собственных средств», – сказал Д. Смагулов.

По его словам, РОО «Әділдік жолы» подписало меморандум с Антикоррупционной службой. Это стало гарантией эффективного сотрудничества. Объединение имеет филиалы во всех регионах Казахстана. За 7 месяцев этого года оказана бесплатная юридическая помощь 2,5 тыс. граждан. По результатам работы РОО 50 лиц были привлечены к административной ответственности, на них наложены штрафы на общую сумму более 75 млн тенге, составлены около 350 административных протоколов. Возбуждены 25 уголовных дел.

Д. Смагулов отметил, что, в связи с началом акции «Әділдікті талап ет!» будет уделяться вниманием вопросам выявления коррупционных рисков в сфере дорожного строительства. Казахстанцы, располагающие информацией о некачественном строительстве и ремонте дорог, могут оставлять фото- и видеоматериалы на сайте adildik.kz или обращаться в колл-центр по номеру: 1463.