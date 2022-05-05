5 Мая 2022 14:52

Казахстанцы должны принимать активное участие в референдуме - спикер Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев заявил, что казахстанцы должны активно прийти на избирательные участки и проголосовать на предстоящем референдуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее спикер Сената ответил на вопросы касательно поправок в Конституцию, отметив, что изменения и дополнения в Основной закон вносятся с учетом мнений казахстанцев.

«Мнение людей учитывалось (при прошлых поправках - прим. ред.), давайте тоже не будем все это отрицать. Мне не стыдно за тот период, в который я работал в Мажилисе Парламента Казахстана. Вы знаете, я шесть лет был депутатом. Мне не стыдно ни за одно свое решение, ни за одно свое слово, которое я сказал, будучи депутатом Мажилиса», - заявил журналистам Маулен Ашимбаев, отвечая на вопросы в кулуарах Сената.

Спикер Сената дал пояснения в связи с поправками в Конституцию.

«Я очень надеюсь, что граждане нашей страны поддержат эти предложения, и в конечном итоге решение принимает народ Казахстана. Если народ скажет «да» этим изменениям, они будут приняты. Если скажет «нет», соответственно, мы будем жить со старой Конституцией. Поэтому здесь граждане нашей страны должны прийти в соответствующий день на избирательные участки, проголосовать, высказать свое мнение. Столько лет люди просили: «Дайте нам право влиять на государственные решения». Вот эта возможность сегодня есть, поэтому наши граждане должны принимать активное участие в референдуме», - подчеркнул М. Ашимбаев.

29 апреля Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе сессии Ассамблеи народа Казахстана предложил провести референдум по изменениям в Конституцию.