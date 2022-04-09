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Казахстанцы активно скупают недвижимость - эксперт

Автор:  
Серик Сабеков
9 Апреля 2022, 10:58
Казахстанцы активно скупают недвижимость - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане наблюдается рост количества сделок купли-продажи недвижимости. Об этом сообщила советник президента Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация марта показала, что граждане продолжают стремиться к покупке недвижимости - общее количество сделок по сравнению с февралем увеличилось на 45,6%, что немало»,- отметила в беседе с корреспондентом агентства МИА «Казинформ» Нина Лукьяненко.

По ее словам, это вызвано еще и тем, что казахстанцы в условиях нестабильности на финансовом рынке пытаются таким образом сохранить свои денежные средства.

«Все прекрасно понимают, что когда цены на все растут это говорит о том, что тенге дешевеет и покупательская способность его падает - люди ищут возможность сохранения своих активов в недвижимость, как показывает многолетняя практика именно это дает такие возможности. Финансовые рынки в текущей мировой ситуации слишком турбулентны и нужно обладать исключительными знаниями, чтобы сохранять и приумножать свои активы. Что касается недвижимости - это консервативный способ, понятный и не требующий дополнительных знаний», - пояснила Нина Лукьяненко.

Эксперт добавила, что март и начало апреля продолжает показывать достаточное количество сделок за счет средств ЕНПФ.

«Напомню, что порог достаточности увеличился с 1 апреля, но при этом кто планировал освоить эти средства успели вывести на свои счета деньги и примерно до 20 апреля продолжат регистрировать сделки. При этом важно помнить, что программа освоения ЕНПФ не завершила свое существование, изменился лишь порог вывода сумм», - добавила Нина Лукьяненко.


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