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Казахстанцы активно голосуют в Лондоне

Автор:  
Тимур Дюсекеев
19 Марта 2023, 21:31
Казахстанцы активно голосуют в Лондоне

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – На избирательном участке №244, организованном при Посольстве Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, наблюдается высокая активность избирателей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на выходной день, наши граждане достаточно активно голосуют. Люди с раннего утра приходят сделать свой выбор. Большую часть среди них составляют граждане, которые проживают на территории Соединенного Королевства, но также есть и казахстанцы, находящиеся в краткосрочных поездках в Великобритании», - рассказал председатель участковой избирательной комиссии №244 Мираз Андабаев.

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По его словам, участок в Лондоне готов принять казахстанских избирателей, проживающих или временно находящихся на территории Великобритании и Северной Ирландии, а также Ирландии и Исландии.

По случаю празднования Наурыза те, кто пришел на избирательный участок могут попробовать блюда казахской национальной кухни.

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Согласно законодательству о выборах, голосование будет проходить до 20:00 по местному времени. После подсчета бюллетеней необходимые документы с результатами голосования отправят авиапочтой в Центральную избирательную комиссию.

Ранее сообщалось, что более пяти тысяч казахстанцев проголосовали за рубежом.

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