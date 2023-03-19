Казахстанцы активно голосуют в Лондоне

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – На избирательном участке №244, организованном при Посольстве Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, наблюдается высокая активность избирателей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на выходной день, наши граждане достаточно активно голосуют. Люди с раннего утра приходят сделать свой выбор. Большую часть среди них составляют граждане, которые проживают на территории Соединенного Королевства, но также есть и казахстанцы, находящиеся в краткосрочных поездках в Великобритании», - рассказал председатель участковой избирательной комиссии №244 Мираз Андабаев.

По его словам, участок в Лондоне готов принять казахстанских избирателей, проживающих или временно находящихся на территории Великобритании и Северной Ирландии, а также Ирландии и Исландии.

По случаю празднования Наурыза те, кто пришел на избирательный участок могут попробовать блюда казахской национальной кухни.





Согласно законодательству о выборах, голосование будет проходить до 20:00 по местному времени. После подсчета бюллетеней необходимые документы с результатами голосования отправят авиапочтой в Центральную избирательную комиссию.

Ранее сообщалось, что более пяти тысяч казахстанцев проголосовали за рубежом.