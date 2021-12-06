Казахстанцев пугают магнитными таблетками, взаимодействующими с волнами 5G
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соцсетях распространяется видеоролик, в котором демонстрируются таблетки, прописанные автору врачом. На кадрах видно, что капсула с препаратом притягивается к магниту, а после ее растворения в воде остается осадок из металлической стружки. StopFake объясняет, почему доверять этому ролику не нужно, передает МИА «Казинформ».
Видеоплеер
На видео показана открытая упаковка флуклоксациллина, антибиотика на основе пенициллина. Его назначают людям, страдающим от различных бактериальных заболеваний, например фурункулезов, сепсиса, фарингита, ангины, менингита и других.
В составе препарата нет ничего, обладающего магнитными свойствами. Основным компонентом служит флуклоксациллин натрия в количестве 500 мг. Список вспомогательных веществ включает в себя стеарат магния, натрий крахмал гликолят, красный оксид железа, желтый оксид железа, оксид железа черный, оксид титана и желатин.
Следовательно, притягиваться к магниту капсулы с таким составом не могут.
Поскольку блистер, показанный на видео, уже вскрыт, то можно предположить, что автор ролика открыла капсулу заранее и добавила в нее металлическую стружку, которая обладает магнитными свойствами и была видна в стакане в виде осадка, выпавшего после растворения капсулы в воде. Такую стружку легко купить в Сети.
Подобные фейковые видео поклонники конспирологии снимали и раньше. К примеру, в феврале этого года в Сети распространялось видео, в котором демонстрировались капсулы, якобы наполненные гвоздями.
Таким образом, распространяемый видеоролик совершенно бездоказателен.
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