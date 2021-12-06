Казахстанцев пугают магнитными таблетками, взаимодействующими с волнами 5G

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соцсетях распространяется видеоролик, в котором демонстрируются таблетки, прописанные автору врачом. На кадрах видно, что капсула с препаратом притягивается к магниту, а после ее растворения в воде остается осадок из металлической стружки. StopFake объясняет, почему доверять этому ролику не нужно, передает МИА «Казинформ».

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На видео показана открытая упаковка флуклоксациллина, антибиотика на основе пенициллина. Его назначают людям, страдающим от различных бактериальных заболеваний, например фурункулезов, сепсиса, фарингита, ангины, менингита и других.

В составе препарата нет ничего, обладающего магнитными свойствами. Основным компонентом служит флуклоксациллин натрия в количестве 500 мг. Список вспомогательных веществ включает в себя стеарат магния, натрий крахмал гликолят, красный оксид железа, желтый оксид железа, оксид железа черный, оксид титана и желатин.

Следовательно, притягиваться к магниту капсулы с таким составом не могут.

Поскольку блистер, показанный на видео, уже вскрыт, то можно предположить, что автор ролика открыла капсулу заранее и добавила в нее металлическую стружку, которая обладает магнитными свойствами и была видна в стакане в виде осадка, выпавшего после растворения капсулы в воде. Такую стружку легко купить в Сети.

Подобные фейковые видео поклонники конспирологии снимали и раньше. К примеру, в феврале этого года в Сети распространялось видео, в котором демонстрировались капсулы, якобы наполненные гвоздями.

Таким образом, распространяемый видеоролик совершенно бездоказателен.