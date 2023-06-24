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Казахстанцев просят не посещать приграничные с Украиной регионы России

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Июня 2023, 10:47
Казахстанцев просят не посещать приграничные с Украиной регионы России Фото: kazembassy.ru

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцев просят воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов России в связи с имеющимися угрозами безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Посольства Казахстана в России.

«Настоятельно просим всех граждан, находящихся в Российской Федерации, и особенно, в приграничных с Украиной регионах, встать на консульский учет в Посольстве Казахстана в России (онлайн по ссылке). В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств гражданам Республики Казахстан будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», - говорится в сообщении.

Телефон горячей линии Посольства РК в РФ: +7-925-897-71-14


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