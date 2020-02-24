Казахстанцев призывают внести свой вклад в борьбу с туберкулезом
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 24 февраля по 24 марта во всем мире пройдет месячник, приуроченный к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Девиз акции в этом году «Пришло время и тебе внести свой вклад в борьбу с туберкулезом».
Директор Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Малик Аденов заявил, что в борьбе с этой болезнью важно, чтобы каждый человек начинал с себя, вел здоровый образ жизни и проходил профилактические осмотры.
«Самое важное, при первых же признаках заболевания немедленно обращаться за медпомощью. При своевременном выявлении и непрерывном лечении туберкулез полностью излечим. Люди, переболевшие туберкулёзом, могут учиться, работать, рождать здоровых детей и жить полноценной жизнью, не представляя опасности для окружающих», - сказал он.
В рамках месячника запланированы бесплатные консультации фтизиатров, фтизопедиатров, флюорографические осмотры населения страны, широкомасштабные акции. Национальная противотуберкулезная программа призывает казахстанцев внести свой вклад в борьбу с туберкулезом.
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