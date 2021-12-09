Казахстанцев призвали встречать Новый год в кругу родных и соблюдать карантин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает МИА «Казинформ».

«Вице-Премьер призвал казахстанцев соблюдать санитарные требования и карантинные меры во время предстоящих праздников. Проводить все семейные мероприятия, в том числе, встречать Новый год не за границей, не на корпоративе или банкете, а дома - в кругу самых родных людей», - говорится в сообщении МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.



