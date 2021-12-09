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Казахстанцев призвали встречать Новый год в кругу родных и соблюдать карантин

9 Декабря 2021 00:21
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Казахстанцев призвали встречать Новый год в кругу родных и соблюдать карантин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает МИА «Казинформ».

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«Вице-Премьер призвал казахстанцев соблюдать санитарные требования и карантинные меры во время предстоящих праздников. Проводить все семейные мероприятия, в том числе, встречать Новый год не за границей, не на корпоративе или банкете, а дома - в кругу самых родных людей», - говорится в сообщении МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.



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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Ералы Тугжанов  
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