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Казахстанцев призвали встречать Новый год в кругу родных и соблюдать карантин
9 Декабря 2021 00:21
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает МИА «Казинформ».
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«Вице-Премьер призвал казахстанцев соблюдать санитарные требования и карантинные меры во время предстоящих праздников. Проводить все семейные мероприятия, в том числе, встречать Новый год не за границей, не на корпоративе или банкете, а дома - в кругу самых родных людей», - говорится в сообщении МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.
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