8 Июля 2022 11:37

Казахстанцев предупредили о задержках выдачи багажа на авиарейсах из Европы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская авиакомпания проинформировала о возможных задержках с выдачей багажа, прибывающего на рейсах из европейских аэропортов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Air Astana.

С началом летней навигации европейские воздушные гавани столкнулись с нехваткой персонала, который был сокращен во время пандемии, и испытывают сложности с обслуживанием рейсов.

Сложности связаны как с наземным обслуживанием пассажиров, так и с обработкой багажа.

Как следствие, последние несколько недель сотни пассажиров разных авиакомпаний вынуждены были часами ожидать получение багажа, а некоторые путешественники не могут его получить до сих пор. К примеру, в аэропорту Франкфурта примерно 12 тыс. единиц багажа все еще ожидают выдачи, включая багаж пассажиров казахстанской авиакомпании.

«Авиакомпания просит пассажиров, прибывающих из европейских аэропортов, в частности, из аэропорта Франкфурта, проявить терпение в ожидании недоставленного багажа. Мы прилагаем все усилия для его скорейшей доставки. Обращение по багажному вопросу рекомендуется оставлять на портале авиакомпании. Air Astana сожалеет о неудобствах, возникших в результате форс-мажора в европейских аэропортах», - говорится в публикации пресс-службы.